Filhas de Madonna cantam funk 'Olha a explosão', de MC Kevinho; veja vídeo!

Quem imaginaria que os filhos da rainha do pop praticariam português cantando funk? Madonna se mudou para Portugal em setembro deste ano e mostrou que a família está se esforçando para aprender um novo idioma.

Na manhã desta quarta-feira (4), a cantora compartilhou um vídeo no Instagram em que mostra as gêmeas Stelle e Estere, 5, cantando o ritmo carioca. A música em questão é "Olha a Explosão", do MC Kevinho.

As meninas aparecem no carro, dançando e tentando acompanhar a letra. Na legenda, Madonna brincou: "Trabalhando no nosso português".

Na rede social, MC Kevinho repostou o vídeo da cantora. Contente com a popularidade de sua música, ele brincou: "Zerei a vida".

"Me sentindo honrado em ver a família da rainha do pop curtindo nosso funk! Que deus abençoe cada vez mais todos nós músicos brasileiros para continuar levando um pouco da nossa cultura para fora do país!"

Família

As gêmeas foram adotadas por Madonna no Malauí, no início deste ano. Além das caçulas, a cantora também é mãe de David Banda, 12, e MercyJames, 11, adotados no mesmo país africano.

Os mais velhos Lourdes (20) e Rocco (17) são filhos biológicos da cantora com Carlos Leon e Guy Ritchie, respectivamente.





Folhapress