Filha de Beyoncé e Jay-Z usou vestido de mais de 15 mil reais em festa

A filha de cinco anos da cantora Beyoncé com o rapper Jay-Z utilizou um vestido avaliado em US$ 4,9 mil, o equivalente a mais de 15 mil reais, durante o casamento de amigos de seus pais. O preço do vestido foi revelado pela revista US Magazine. Em uma foto compartilhada pelos noivos nas redes sociais, a pequena Blue Ivy aparece com a vestimenta de luxo.

Depois, em um vídeo compartilhado por convidados da festa nas redes sociais, a garotinha aparece junto com seu pai, comemorando algo não revelado enquanto é observada por sua mãe.





Monet