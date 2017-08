Fifth Harmony virá ao Brasil em outubro

O Fifth Harmony está se preparando para retornar ao Brasil, pouco mais de um ano depois de sua última visita. Segundo o jornalista José Norberto Flesca, a apresentação seria realizada em São Paulo, no Festival Villa Mix, no dia 7 de outubro no Allianz Parque. Esta será a quarta vez que o grupo se apresenta no país, a última foi em dezembro de 2016.

O agora quarteto, será uma das atrações da edição deste ano do Villa Mix Festival no Allianz Parque em São Paulo. Segundo o jornalista José Norberto Flesch do jornal Destak, o show acontecerá no dia 7 de outubro. Não se sabe se mais cidades entrarão na rota do giro, mas uma data no Rio de Janeiro é uma possibilidade

Dessa vez as garotas cantarão para um número bem maior de pessoas - em junho e julho de 2016, elas fizeram cinco shows por aqui com média de público de 4.600 pessoas por noite. O estádio do Palmeiras pode receber mais de 50 mil pessoas em dias de show.

Vagalume