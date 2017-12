Fãs de Alcione fazem fila gigante para comprar ingresso do projeto Seis e Meia

Na manhã desta quinta-feira, uma fila gigantesca formou-se logo cedo em frente ao Club dos Diários, no centro de Teresina, para a venda de ingresso do projeto cultural Seis e Meia, que na próxima terça-feira (12) terá a cantora Alcione como atração principal, em apresentação no Theatro 4 de Setembro.

A venda teve início a partir das 8 horas, e, pela quantidade de pessoas presentes na fila, é provável que os ingressos esgotem nas próximas horas.

Os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para a primeira sessão, e de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para a segunda sessão. Mas algumas pessoas que chegaram ao guichê estão relatando que por volta das 9 horas já não havia mais meias-entradas à venda.

"Uma pessoa passou aqui falando que veio desde 4 horas da manhã e quando chegou sua vez de comprar os ingressos informaram que não tinha mais meia-entrada nem para a primeira nem para a segunda sessão", relata o professor Daniel Solon, que também está na fila para a compra de ingressos para o show.



No Theatro 4 de Setembro, Alcione vai apresentar o espetáculo Boleros, mesclando canções deste estilo musical e alguns dos seus maiores sucessos, nos cerca de 50 anos de carreira.

Como o teatro tem capacidade para pouco mais de 500 pessoas e haverá duas sessões, em torno de mil ingressos estão à venda.

A cantora

Com 42 ábuns e nove DVDs gravados, a maranhense é dona de uma voz marcante, e está consagrada como uma das principais cantoras da música popular brasileira.



Nascida em São Luís do Maranhão, é a quarta de nove filhos do casal João Carlos e Felipa. Formou-se professora primária em sua cidade, mas em 1967 mudou-se para o Rio de Janeiro. A Marrom, apelido que ganhou desde o início de sua carreira artística, detém um glorioso currículo que inclui os principais palcos do Brasil e do mundo, já tendo cantado em mais de 30 países.



O projeto

Além de trazer ao Piauí cantores de fama nacional, o projeto Seis e Meia também dá oportunidade a artistas locais destacados. Na terça, por exemplo, o grupo Sambatom fará a abertura do espetáculo.

Em 2017 grandes nomes passaram projeto, como Zeca Baleiro, Diogo Nogueira, Agnaldo Timóteo, Erasmo Carlos, Frejat, Fernando Mendes, Amelinha, Simony e Moacyr Franco.



Cícero Portela