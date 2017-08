Família Kardashian quer que Rob faça tratamento psicológico

A família e os amigos de Rob Kardashian querem que o ex de Blac Chyna procure ajuda médica, para superar o conflito que está vivendo, após o recente colapso online que viveu, ao expor a mãe de sua filha Dream Kardashian, nas redes sociais.Além de ter engordado, depois do escândalo, sua saúde física e emocional não anda nada bem, de acordo com a revista Star.

"Rob desconta a raiva e a depressão na comida. Ele está maior agora do que já foi", disse um amigo da família. "Ele está bem acima de 130 quilos agora e todos temem um ataque cardíaco a qualquer momento".Kris Jenner, mãe de Rob, está muito preocupada: "Ele está comendo compulsivamente milhares de calorias por dia, comida rápida, doces e refrigerantes. Sua geladeira se tornou sua melhor amiga, mas Kris está exigindo que seu filho obtenha alguma ajuda profissional, e isso já não é nem por estética, e sim por sua filha", comentou a fonte.

Mas o mais preocupante, segundo o tabloide, é que o empresário do ramo de meias 'perdeu a vontade de viver'."Se não fosse pela pequena Dream, ele provavelmente não teria conseguido... esta é uma situação tão desesperadora para Kris e a família, que estão planejando obrigá-lo a obter ajuda o mais rápido possível", confiou uma fonte.



