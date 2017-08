Fábio Júnior consegue reunir os cinco filhos no dia dos pais

Fábio Jr. conseguiu reunir os cinco filhos, inclusive Cleo Pires e Fiuk, neste fim de semana, em São Paulo. O cantor passou o Dia dos Pais com eles e não escondeu a satisfação. "Agradeço a Deus e a "Moçada" da luz pelos filhos que eu tenho! Amo vocês, meus filhotes! Muitão!", escreveu o cantor na legenda da imagem.

Cleo, 34 anos, é filha de Fábio com Gloria Pires, enquanto Fiuk, 26, Tainá, 31, e Krizia, 30, são do casamento do cantor com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Záion, 8, caçula dele, é seu filho com a atriz Mari Alexandre.



Zaion, Fiuk, Cleo, Fábio, Kika e Tainá (Foto: Reprodução/ Instagram)







Quem Acontece