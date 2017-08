Ex-bbb Rodrigão desabafa sobre boatos a respeito de sua vida financeira

O ex-BBB Rodrigão não quer saber de ninguém opinando na sua vida financeira. Cansado de ouvir boatos sobre a origem do dinheiro que banca o padrão de vida elevado que ele exibe ao lado da mulher, Adriana Sant'anna, e o filho, Rodrigo, o cantor decidiu se pronunciar em sua conta oficial no Instagram.





O casal divulgou recentemente que estaria esperando o segundo filho. Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

"Algumas vezes eu e minha mulher somos ofendidos e até mesmo debochados na rede social com perguntas do tipo: 'O que vocês fazem da vida?', 'Trabalham em que?', 'Vivem do que?' ... E aí eu te respondo: Não se preocupe!! Uns podem achar que somos mega falidos e outros que somos super ricos. Isso não importa!! Realmente, hoje, temos uma vida um pouco mais tranquila porque ralamos muito no passado! Mas o que nos preocupa de fato, não é a nossa vida, mas sim a de pessoas que não podem arcar com a vida que levam e querem levar apenas para manter a aparência!! Muitos se endividam e vivem uma vida que não poderiam bancar e no final só caem na tristeza e no fracasso, pois o dinheiro é só uma máscara para a riqueza", desabafou.



Rodrigão continou o texto alfinetando quem vive de aparência nas redes sociais. "Ele te faz parecer rico, mas de fato, quem se endivida, quem tem um carro financiado, imóveis financiados e dívidas no banco, mas tiram fotos bonitas no instagram, não é rico de fato. As pessoas não veem o que acontece por trás das minhas postagens, nos bastidores. Poucos sabem que durante os últimos sete anos eu fui guardando dinheiro. De grão, em grão, fui investindo cada vez melhor o pouquinho que sobrava, para hoje ter um pouco mais de tranquilidade. E quero poder ajudá-los nisso", disse.

No fim do post, o ex-brother ainda deu conselhos de como fazer economia aos seus seguidores. "Só desejo transparência, verdade e sucesso (e quem sabe um pouquinho de educação financeira) a você para entender que a riqueza não está nas 18 horas de trabalho por dia, está na sua mente! Muitas pessoas passam a vida toda trabalhando pelo dinheiro, enquanto que se tivessem um pouco mais de conhecimento e foco, poderiam fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Ganha dinheiro, economiza e investe. Em algum momento desse ciclo, o dinheiro vai te dar uma trégua", afirmou.



Post do cantor em sua rede social

