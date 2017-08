Ex-BBB revela proposta inusitada de fã: 'Queria um filho comigo'

Marcos Härter entregou que o assédio aumentou bastante desde sua saída do "BBB17". O médico, aliás, disse que tem recebido convites bem inusitados das fãs. "No consultório não, as pessoas me respeitam bastante. Mas, em rede social, há muitas cantadas. Cantadas, inclusive, assustadoras e propostas inacreditáveis", revelou em entrevista ao "TV Fama" na última terça-feira (15). O ex-BBB ainda detalhou o pedido mais diferente que ouviu: "A pessoa queria ter um filho comigo. Queria doação de esperma. A pessoa falava 'Quero ter um filho contigo. Nunca vou te incomodar'".



Em seu Instagram, o ex-BBB postou uma foto com a estudante Babi Rocha, apontada como sua namorada, no começo de julho. Marcos, no entanto, disse que não rotulou o relacionamento: "Estou enrolado". "Não existe 'oi, tudo bem, vamos namorar?'. Existe se conhecer, ver quem é, ir ficando. Não sou muito de definir 'estamos namorando'. Deixa rolar, o corpo fala e os sentimentos aparecem" , justificou.





A pessoa queria ter um filho comigo. Queria doação de esperma', revelou Marcos Härter.



No confinamento, Marcos e Ilmar romperam a amizade depois de o gaúcho insinuar que o ex-brother estava devendo pensão para o filho. Porém, o médico disse que já se desculpou com Ilmar pelo ocorrido. "Houve um mal-entendido. No momento que eu expus o que aconteceu com o Ilmar, que era uma realidade, eu me ofereci para pagar os três meses atrasados (da pensão do filho de Ilmar). Eu quis mostrar que eu me considerava tão amigo que me ofereci para pagar a pensão". alegou. O cirurgião plástico, inclusive, alegou que o ex-BBB, vítima de ataque de fãs do casal Mally, ainda não o perdoou: "Não me incomodo de pedir desculpas, pedi por WhatsApp. Mas senti ele muito magoado. Ele tem que resolver essas questões. Eu estou de boa. Tenho achado ele um pouco orgulhoso. Já passou".



Em entrevista recente para o "Pânico no Rádio", Marcos, cotado para participar de "A Fazenda 9", minimizou a agressão à Emilly Araújo e culpou o estresse por seu comportamento agressivo. "Escorreguei, sai do sério, normal... Você está em um confinamento, passa fome, trabalho e tem uma pessoa lá infernizando."



