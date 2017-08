Ex-bbb Marcos Harter é flagrado aos beijos com nova namorada

Não tinha câmeras de TV, mas Marcos Harter não escapou da lente do paparazzo. O ex-BBB foi flagrado aos beijos (e que beijos!) com a nova namorada, a estudante Babi Rocha, num shopping na Zona Oeste do Rio.Eles estão juntos desde o começo de julho, depois de se conhecerem numa festa em São Paulo, onde Babi mora. Marcos, que viveu um romance conturbado com a campeã Emilly no reality show, está no Rio a trabalho.





O ex-BBB Marcos Harter e a namorada Babi Rocha Foto: Cristiana Silva



