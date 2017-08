Evaristo doa 100 gravatas usadas no Jornal Hoje para instituto em SP

Evaristo Costa não para de surpreender! O jornalista, que anunciou sua saída da TV Globo no final de julho, usou as redes sociais para exibir as gravatas usadas na bancada do Jornal Hoje.

Em vídeo, ele anunciou que irá doar 100 gravatas em prol do GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer) de São José dos Campos, interior de São Paulo, sua cidade natal. "Atitudes simples melhoram a sua vida e a do próximo", escreveu ele na legenda da publicação.

"Estava aqui em casa com um monte de gravatas e não sei o que fazer com elas. É sessão desapego. Mais de 20 anos de profissão usando gravatas todos os dias de segunda a sábado. E nos últimos 5 anos não repeti nenhuma [gravata]", disse Evaristo no vídeo (assista abaixo ou no link). O jornalista coloca as 100 gravatas em uma caixa e até autografa algumas.



Quem