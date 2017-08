Evaristo brinca sobre nova fase após desligamento de jornal

Evaristo Costa se desligou do Jornal Hoje, mas continua ativo e com muito bom humor em sua rede social. O jornalista compartilhou uma montagem em vídeo em que aparece flutuando durante uma meditação. "Que dia da semana é hoje mesmo? #zen", brincou ele.

Na manhã da quinta-feira (27), Evaristo usou a rede social para avisar aos seguidores que apresentaria o Jornal Hoje pela última vez.



"Esse vídeo é o que posso dizer em relação ao assunto que envolve meu nome há uma semana. E hoje é meu último @jornalhoje. Obrigado a todos", escreveu Evaristo na legenda da publicação.



Evaristo Costa (Foto: Reprodução)



No vídeo, ele explicou a saída. "Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado esta decisão e ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço aos meus milhões de fãs e seguidores – esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço especialmente a minha família. Amália, Francesca e Antonella que por tantos dias, Natais, feriados e fins de semana abriram mão do esposo e do pai pacientemente", diz o jornalista. "Eu preciso descansar. Descansar o corpo, a mente... São muito anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim".

Os fãs de Evaristo lamentaram a saída do jornalista. "Ah, não! Eu já estou com saudades", comentou uma internauta. "Mil vezes parabéns Evaristo, por ter essa coragem em deixar uma carreira da vida toda pra se dedicar o que é mais importante na vida a Família! O simples ato de viver!", escreveu uma seguidora. "Saudades já! Ainda bem que vamos continuar com você aqui, o rei da Internet", brincou outra.

Na Globo, Evaristo passou pelo SPTV, Mais Você, Globo Rural, Bom Dia SP e Bom Dia Brasil. Em 2004, ele recebeu o convite para integrar, em definitivo, a bancada do Jornal Hoje. Ele é pai de Francesca, de 5 anos, e Antonella, de 3 anos, do casamento Amália Stringhini.

