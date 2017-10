Empresário afirma que Justin Bieber passou por momento pior do que imaginam

Scooter Braun se abriu sobre ajudar Justin Bieber a superar suas batalhas. Em uma entrevista aos Wall Street Journal Magazine, Braun revelou que o "surto" de Bieber no início de 2014, quando ele foi preso por beber sob a influência de substâncias ilícitas, foi muito pior do que o público imagina.





"Foi pior do que as pessoas perceberam", admitiu Braun na entrevista publicada na quinta-feira, 28 de setembro. "Eu falhei com ele dia após dia. Nós estávamos vivendo no inferno porque ele estava em um lugar tão escuro". Braun, 36 anos, disse que, embora ambos tenham vidas privilegiadas, era fácil ver que o cantor de 23 anos estava passando por algo sério. Ele disse: "Eu passo por inconveniências e outras pessoas passam por problemas. Os meus parecem importantes, mas não são. Não são vida ou morte. A vida de Justin chegou a um ponto em que era um problema".

"Nosso relacionamento realmente passou por momentos difíceis, mas comecei a aprender coisas que me tornaram um homem melhor. Quando chegou o momento e Justin precisou de recursos para voltar ao bom caminho, queria me certificar de que eu seria uma rocha e alguém a quem ele poderia recorrer", disse o empresário, revelando que ele começou a ir às reuniões de Al-Anon no momento.

Depois de descobrir o cantor canadense no YouTube quando era apenas uma criança, Braun sentiu a responsabilidade de não apenas torná-lo bem-sucedido, mas também de mantê-lo seguro. "Algumas das maiores pessoas da indústria, pessoas investidas na carreira de Justin, me disseram: 'acabou. Concentre-se em outra coisa. Esse garoto está pronto'", disse o agente de talentos. "Eu fiz uma promessa com ele quando ele tinha 13 anos que eu nunca iria desistir dele. Planejo manter essa promessa".

Desde a época da queda de Bieber em 2014, que incluiu fotos dele urinando em um balde em um restaurante e boatos de uso de drogas, Braun orquestrou um grande retorno para o cantor que começou com um episódio cômico no canal Comedy Central, até o lançamento de seu álbum de sucesso, 'Purpose'. "Ele é família. Eu acho que sou mais como um irmão mais velho, especialmente porque ele se tornou um homem", disse Braun. "Eu acho que ele viu o pior de si mesmo, e vê-lo sair daquilo foi incrível".

Monet