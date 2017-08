Emma Watson oferece recompensa após perder anel que ganhou da mãe

Emma Watson usou as redes sociais para tentar encontrar um anel que ganhou de sua mãe em seu aniversário de 18 anos. A atriz relatou que esteve em um SPA no domingo (16) e, após chegar em casa, lembrou que não havia pego três anéis que deixou no cofre do local. Ao ligar para o SPA, as peças não foram encontradas.





Emma Watson em cena de 'O Círculo' (Foto: Divulgação)

Emma mão revelou valores, mas ofereceu uma recompensa para quem tiver informações que ajude a encontrar o anel. A atriz criou um email exclusivamente para a busca: “find the ring (encontrar o anel)”. Ela ainda postou duas imagens da peça desaparecida.



“Recompensa por informações que levem ao retorno dos anéis perdidos no domingo (16), no Mandarim Oriental Spa, em Londres. Na tarde de domingo, fui fazer um tratamento no Mandarin Oriental Hotel Spa, em Hyde Park, Londres. Antes do meu atendimento, tirei meus três anéis de prata dos meus dedos e os coloquei dentro do cofre. Quando fui embora, esqueci de pegar meus anéis de dentro do cofre. Quando cheguei em casa, percebi que os anéis não estavam em minha mão e liguei para o Spa, mas o Spa já estava fechado. O segurança checou o cofre e disse que não havia nada dentro dele, mas que o Spa estaria aberto novamente pela manhã e eles poderiam ver se haviam pego ou se alguém havia entregado. Mas agora eles estão perdidos. Se fossem quaisquer anéis, eu poderia aceitar, mas um deles foi presente de minha mãe. Ela comprou no dia após meu nascimento e os usou por 18 anos, nunca os tirando do dedo. E depois me deu no meu aniversário de 18 anos. Eu uso este anel todos os dias, é meu bem mais significativo e especial. Se alguém esteva no Mandarin Oriental Spa no domingo, a partir das 15h, e viu os anéis ou acidentalmente os pegou ou sabe alguma coisa sobre eles, eu não posso nem expressar o quanto significaria tê-los de volta comigo – sem fazer perguntas. Se você os viu ou tem qualquer informação, por favor, envie um email para: findthering@outlook.com. Obrigada, Emma X."

G1