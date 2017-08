Emily Araújo fala da vida pós-BBB: 'tudo é mágico'

Emilly Araújo, 22 anos, está cheia de planos e determinada a seguir a carreira artística. A gaúcha, vencedora do Big Brother Brasil 17, já deixou a cidade de Eldorado do Sul, se mudou para o Rio de Janeiro e quer ser atriz. Para isto, faz aulas de interpretação e sessões de fonoaudiologia.

Dona de uma personalidade forte, ela não faz questão de passar uma imagem de ingenuidade ou falsa modéstia. "Sabia que ia chamar muita atenção [por entrar no BBB com minha irmã gêmea, Mayla]. Eu não me faço de sonsa. Fofocas sempre existiram na minha vida, sempre inventaram coisas. Na escola, era uma porção de meninos inventando sobre mim", diz ela, que garante estar solteira.

Sobre os ex-BBBs, ela afirma não ter contato com nenhum -- e o assessor pediu, previamente que não sejam feitas perguntas sobre o médico Marcos Härter, com quem teve um envolvimento no reality show. Focada no presente, Emilly está focada no sonho de ser atriz e já recebeu conselhos de atrizes experientes, como Carolina Dieckmann e Maria Ribeiro. "O melhor é que elas me dão conselhos", comemora.



