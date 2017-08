Emilly e Mayla se emocionam em primeiro aniversário sem a mãe

Emilly Araújo e Mayla Araújo, que chegaram aos 21 anos na segunda-feira (24), comemoraram a data em clima pra lá de intimista. As gêmeas do BBB17 viajaram para o Rio Grande do Sul, onde nasceram, para celebrar o dia em família, na companhia do pai, Valnei, e do sobrinho Derick.



"Escolhemos passar nosso aniversário de maneira bem intimista. Só nós e nossa família, com bastante contato com a natureza e nos conectando com a nossa mãe. É impossível não lembrar dela", disse Emilly.

As gêmeas perderam a mãe, vítima de um câncer de mama, no ano passado. "Este é nosso primeiro aniversário sem ela. Queremos ficar com a nossa família", afirmou a vencedora do BBB 17, contando que a escolha para celebrar foi um jantar com familiares.



Emilly e Mayla Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)



Para 2018, no entanto, Emilly e Mayla pretendem comemorar de maneira diferente. "No ano que vem, pensaremos em festa. Sou muito perfeccionista. Gosto que tudo saia do nosso jeito e ficaria tudo muito em cima da hora caso a gente resolvesse fazer um festão agora. A decisão de celebrar de um jeito mais discreto foi pensada. Pensamos principalmente na nossa mãe. Estar sem ela por perto nos fez achar que é mais adequado celebrar apenas com os íntimos."

Contrariando rumores divulgados na imprensa, afirmando que promoters e patrocinadores não tiveram interesse em promover uma comemoração para as gêmeas, Emilly garantiu que recebeu propostas para a organização de uma festa. "Isso [de que não houve propostas de promoters] não é verdade. Nos ofereceram tanta coisa... Refri, comida e outros mimos... Muita gente nos procurou mesmo. A gente não teve problema nenhum com nada disso, mas escolhemos nosso bolinho e nossos salgadinhos de Eldorado mesmo, para comemorar nesta segunda-feira mesmo, nosso dia."

Emilly conta que a data é celebrada da mesma maneira como festejava antes da fama proporcionada pelo BBB. "Nossa vizinha que fez o bolo é a mesma que fez nos outros anos, tudo é comemorado do mesmo jeitinho. Só que, infelizmente, sem a nossa mãe."

No Instagram, na noite de segunda (24), Emilly fez um longo desabafo e publicou um álbum de fotos, com imagens inclusive na qual aparece bem emocionada ao relembrar a mãe. "Chegando lá... A presença dela era impossível de não se sentir! Foi uma comemoração difícil, foi difícil não ter a razão de tudo isso aqui! Mas é inexplicável o quanto se fez presente em cada segundinho... Minha vida, obrigada por nos querer aqui! Tu nos deu tua vida. Eu sigo em paz porque dentro de mim levo o teu coração! Esse coração elogiado por tantos, é o teu mãezinha! E como foi especial... este ano eu não poderia ter tido um aniversário diferente! O aniversário é hoje mas eu recebo os melhores presentes todos os dias: muito amor, evolução, luz, paz e todas as inúmeras coisas maravilhosas que não são palpáveis mas são as mais valiosas! Um anjo me mandou uma mensagem que dizia o seguinte "Ela nunca faz nada pela metade. É uma força irresistível que não pode ser parada nunca. Ela é uma rainha. Uma mulher de verdade", escreveu a vencedora do BBB17.

A homenagem à mãe não parou por aí. "Por incrível que pareça... No momento em que recebi, fiquei radiante! É sempre bom ser lembrada o quão você é admirada por alguém! Mas meus amores, se isso não acontecer... Lembre-se você mesmo o quão é especial e único nesse mundo!! Você merece o melhor do mundo!! Obrigada a todos que emanam energia positiva para minha família e eu! Obrigada a todos que nos homenagearam nesse dia tão especial, Obrigada a todos os envolvidos que tornaram esse dia na figueira possível, Obrigada a todos que dividiram um pouco do seu tempo para poder nos felicitar! Eu amo muito vocês #Fé #Gratidão #MelhoresFãsDoMundo #Luz #MenosÓdio #MaisAmor", finalizou Emilly.

Quem Acontece