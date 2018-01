Em registro raro, Anitta mostra foto do marido, o empresário Thiago Magalhães

Discreta sobre o seu casamento com o empresário Thaigo Magalhães, Anitta abriu uma exceção sobre a privacidade do marido, que não é do meio artístico, neste domingo (31).

Pouco antes de se apresentar no Reveillon da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), a cantora fez uma enquete pelo recurso Stories do Instagram -em que fotos e vídeos desaparecem em 24 horas.

"Acordei e tinha esse rapaz me encarando... 'Tô bem' ou 'Tô ótima'", questionou a artista aos seus seguidores.

No dia 27 de dezembro, Anitta já havia dado outra "prova" de que está mais liberal quanto ao compartilhar fotos de Magalhães. Em Nova York, nos EUA, onde passou o fim de ano, a cantora mostrou uma foto em que aparece ao lado do marido junto de outro casal

Juntos desde maio de 2017, Anitta e Thiago assinaram um contrato de união estável em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio, em novembro.

Poucos dias depois de oficializarem a união, durante o lançamento do clipe "Downtown", a cantora pediu a compreensão dos fãs e jornalistas com a decisão de preservar informações sobre o casamento. "Desculpe. É que ele não é famoso", disse.

Folhapress