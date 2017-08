Eliana comemora alta de hospital: ' O quadro estabilizou'

Eliana deu uma boa notícia a seus fãs nesta segunda-feira. A apresentadora afirmou em uma postagem no Instagram que recebeu nova alta do hospital, onde estava internada desde meados de julho. Eliana está com gravidez de risco após ter sofrido um descolamento de placenta. Ela está grávida de Manuela, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco. A apresentadora já tem um filho, Arthur, de 5 anos, do casamento com o empresário e produtor João Marcello Bôscoli.



Eliana compartilha alegria com os fãs. Foto: Instagram

“Com muita alegria e mais tranquilidade pude fazer a minha primeira foto da barriga. Dri, papai da Manu, fez o click para comemorar mais uma vitória: recebemos alta do hospital pela segunda vez”, escreveu Eliana na legenda de uma foto em que aparece de perfil, mostrando a barriga. “Obrigada, senhor! O susto passou e meu quadro se estabilizou. O repouso continua, mas a gravidade está se afastando de nossas vidas. Nem tenho como agradecer as orações de todo o Brasil. Estamos vencendo e logo, logo nossa família vai poder receber este milagre que se chama Manu.”



Eliana chegou a ser internada anteriormente, em maio, para ficar em repouso absoluto. Em meados de junho, ela teve alta temporária e foi autorizada pelos médicos a continuar o repouso na casa de sua mãe, que mora em São Paulo. No dia 17 de julho, a apresentadora afirmou, também no Instagram, que teve um “pequeno susto” e precisou voltar ao hospital, anunciando que ficaria internada até o fim da gestação.



