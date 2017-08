"Ele esta melhor', diz Sheila Carvalho sobre recuperação de Tony Salles

Scheila Carvalho usou o Instagram para comemorar a boa recuperação do marido, o cantor Tony Salles, vocalista da banda Parangolé. "Tenho boas novas!! O maridão está se recuperando muito bem graças ao nosso Deus maravilhoso e a todos vocês que estão orando, mandando boas energias e mensagens de carinho!!! Muitíssimo obrigada, meus amores!", escreveu a apresentadora, famosa desde o fim da década de 1990 como a "morena do Tchan".



O cantor está internado no Hospital Aliança, em Salvador (BA), desde o dia 10 de julho, com diagnóstico de malária. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia no baço. O procedimento foi realizado na tarde de terça-feira (18).

A previsão de alta ainda não foi divulgada pela unidade médica. No Instagram, Scheila mostrou-se confiante para que ele seja liberado em breve. "Logo, logo ele irá para casa", escreveu na quinta-feira (20).

