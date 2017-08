Editora lança livro com dados inéditos da Revolução Russa, que faz 100 anos

É impossível entender a Rússia - e a União Soviética - sem conhecer a guerra civil que abalou o país de 1917 a 1922. O historiador francês Jean-Jacques Marie, grande especialista na história soviética e autor das biografias de figuras como Lenin, Stalin e Trotski, traz em História da Guerra Civil Russa uma reconstituição baseada em documentos até agora inéditos fora da Rússia. O livro, que estará disponível nas livrarias a partir de 10 de agosto pela editora Contexto, marca o centenário do início do conflito.

O autor constrói uma narrativa instigante, séria e equilibrada. Para isso, utiliza livros, cartas, diários, relatórios e memórias de oficiais e soldados (e até de pessoas comuns), revelando ao leitor o processo que levou a Rússia a um regime fechado, personalista e cruel, embora baseado em ideais de abertura, coletivismo e solidariedade.

Um texto ágil, em que o leitor será conduzido às batalhas encarniçadas, tragédias (massacres, doenças, ferimentos, estupros), táticas militares, além das divergências políticas e pessoais que já se apresentavam no início dos anos 1920, opondo, por exemplo, Stalin e Trotski. O primeiro viria a se tornar o ditador socialista “de todas as Rússias”, enquanto o segundo foi assassinado, em 1940, em seu refúgio no México por um agente do stalinismo.

A obra relata ainda episódios marcantes, como a participação de mercenários chineses no conflito, e propicia uma ampla visão da guerra civil que matou pelo menos 4,5 milhões de pessoas. Conhecer os fatos de um século atrás é essencial para entender problemas recentes no atual império russo, como a luta dos chechenos contra o poder central, e a disputa contra os ucranianos.

Sobre o autor: Jean-Jacques Marie é formado em Letras Clássicas e História. Foi diplomado em russo no Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Universidade Sorbonne Paris Cité). Colabora regularmente com as revistas L’Histoire e La Quinzaine Littéraire. Tem diversas obras publicadas, entre biografias de Stalin, Lenin e Trotski.

Editora Contexto: Idealizada pelo historiador Jaime Pinsky e especializada em ciências humanas, a Editora Contexto está no mercado editorial brasileiro há 30 anos, publicando obras voltadas para a universidade e para o público geral. Mais informações no portal www.editoracontexto.com.br.

Serviço:

Livro: História da Guerra Civil Russa 1917-1922

Autor: Jean-Jacques Marie

Páginas: 272

Preço: R$ 49,90

Editora: Contexto

