As drags vão dominar o mundo sim e você precisa ver o que as divas de " RuPaul's Drag Race " andam fazendo. Em vídeo publicado no Twitter nesta terça-feira (18), as divas fizeram uma performance pra lá de maravilhosa dublando o single da nossa rainha brasileira Pabllo Vittar .



A internet, claro, surtou e a própria Pabllo ficou chocada com o lipsync das meninas. Se isso não é poder, não sabemos o que é.





O vídeo foi postado no Twitter do de Junior Torezani. Pablo retuitou. Foto: twitter



Não é de hoje que a Pabllo Vittar vem ganhando cada vez mais espaço na mídia nacional e internacional (teve inclusive uma matéria só sobre ela na Billboard americana). Além disso, a maranhense já foi confirmada como uma das atrações da próxima edição do "Criança Esperança", da Rede Globo.

O clipe do feat com Major Lazer e Anitta teve também, nesta terça-feira, sua data de lançamento divulgada: "Sua Cara" será disponibilizado no próximo dia 30 e contará com festa exclusiva no Rio de Janeiro para isso. Que moral!

Terra