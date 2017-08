Demi Lovato e Neymar são vistos juntos em show nos EUA

A novela entre Neymar e Demi Lovato ainda vai longe! Os dois se encontraram depois do jogo do Barcelona contra Juventudes, em Nova Jersey, nesse sábado (22). Mas a história não para por aí! No domingo (23), o jogador e a cantora foram vistos juntos curtindo o show do rapper Kendrick Lamar em Nova York.

O vídeo foi publico no Insta Stories do amigo de Demi, Dave Osokow. A cantora aparece cantando uma música ao lado do amigo e Neymar está ao fundo com outras pessoas.

Demi Lovato com amigo e Neymar no show de rapper (Foto: Reprodução/Instagram)

Na segunda-feira (24), Demi publicou uma foto ao lado do jogador. Na foto, ela aparece de costas exibindo seu nome estampado na camisa do Barcelona, ao lado de Neymar e do amigo Dave, com quem assistiu à partida.

A cantora e o craque já haviam trocado mensagens pelas redes sociais. Neymar publicou um vídeo em seu Insta Stories elogiando a música nova dela, Sorry Not Sorry, dizendo "Demi, gostei muito da sua nova música!”. A pop star compartilhou o vídeo e respondeu. “Isso é a coisa mais legal! Obrigada, Neymar!”.

Demi está solteira desde maio, quando acabou o namoro com o lutador brasileiro de MMA Guilherme 'Bomba' Vasconcelos. Já Neymar se separou de Bruna Marquezine em meados de junho.

