Definida programação do Festival da Cajuína, que vai de 24 a 26 de agosto

A Cooperativa dos Produtores de Cajuína do Piauí (Cajuespi),definiu a programação do Festival da Cajuína 2017, que acontecerá de 24 a 26 de agosto, no Shopping Riverside, em Teresina. Festival da Cajuína integra calendário dos principais eventos da capital (Foto: Elias Fontinele / Arquivo O DIA)

Realizado em parceria com o Sebrae, o Sesi e a Emater, o evento oferecerá aos visitantes uma série de oficinas, como a de produção de licor, delícias de caju e produção de mudas.

Entre as palestras, destaque para “Perspectivas da Cajucultura”, com Wagner Jucá, e “Cajuína sem gelatina”, com Fernando Abreu, doutor em Engenharia de Processos.

As inscrições acontecem durante o evento, no início de cada atividade.

Para a parte cultural estão programadas apresentações do humorista Amauri Jucá, da Orquestra Sanfônica de Teresina e do Projeto Música Para Todos. Haverá, ainda, a segunda edição do concurso “Garota Cajuína”.

Para informações sobre o Festival, o telefone de contato é (86) 99590-4680.

