Deborah Secco para Maria Flor: 'nunca me diverti tanto quando ao seu lado'

Deborah Secco usou seu Instagram para compartilhar um clique lindo com a filha, Maria Flor, de 1 anos e seis meses, e se declarar à menina. "Já viajei o mundo, conheci lugares incríveis, fui a festas maravilhosas, mas nunca me diverti taaanto quanto ao seu lado, filhota!", escreveu a atriz na legenda da imagem nesta quinta-feira (17). "Você dá um novo significado a tudo na minha vida diariamente. E descobrir essas novas sensações com você é a melhor experiência que já vivi!!", explicou ela sobre sua filha com Hugo Moura.

Deborah tirou uns dias de férias ao lado da família. Na imagem, lembrando os bons momentos de curtição, mãe e fiha estão em uma piscina à beira mar, de biquíni e aproveitando o sol.

Quem