De volta à Europa, Bruna Marquezine curte dia de sol em Saint-Tropez

As viagens de Bruna Marquezine são de fazer qualquer um passar a maior vontade! Após alguns dias no Rio, onde se esbaldou em um baile funk com Ludmilla, a atriz voltou para a Europa. No início de julho, a atriz viajou com a amiga Mariana Ximenespara a Espanha e também foi para o Caribe com Tatá Werneck em fevereiro.



Na manhã desta terça-feira (25), Bruna compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando o dia de sol e a tranquilidade de uma das praias de Saint-Tropez e também publicou uma foto com um biquíni branco, exibindo a barriga lisinha. A atriz estava em um dos restaurantes mais visitados da comuna francesa, o Le Club 55.

Alguns famosos comentaram na foto de Marquezine. "Vou dormir na sua cama na viagem", escreveu Tatá Werneck. "Vontade de passar um vidrex nesse espelho", brincou Fernanda Souza.

