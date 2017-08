De repouso em hospital, Eliana tranquiliza os fãs

Eliana, que está em repouso absoluto no hospital por conta da gravidez de risco de Manuela, postou uma foto em seu Instagram nesta sexta-feira (28) para compartilhar uma mensagem com os seguidores.

"Recebi da amiga Marcia Comar. Como estou no hospital resolvi dividir com vocês, pois foi positivo receber esta mensagem e talvez sirva de esperança para outras pessoas também. Vamos com fé, amor e paciência. P.S.: A fotinho foi eu mesma que acabei de tirar. Manu está bem, graças a Deus. Boa sexta feira", escreveu Eliana.

Ela ainda complementou o compartilhamento com uma frase de reflexão. "Às vezes a vida parece difícil demais, cansativa e cheia de obstáculos. Às vezes fica difícil continuar a caminhar. Mas você deve pensar que aquilo que vale realmente a pena dá trabalho. Se na vida não houvesse esses momentos maus, como saberíamos reconhecer os bons? Certamente que sem as dificuldades não sentiríamos a satisfação da superação, do triunfo. Sem tempestade não haveria bonança! Então não desanime, lute, acredite, tenha esperança e quando superar mais uma dificuldade, desfrute da vitória! (Autor desconhecido)", escreveu Eliana.

A apresentadora está grávida de sete meses de uma menina. Eliana ficou internada para evitar uma parto prematuro em decorrência de um descolamento de placenta, mas havia recebido alta para ficar na casa da mãe, dona Eva. Ela voltou ao hospital e ficará lá até o final da gravidez.

Noiva do diretor Adriano Ricco, a apresentadora também é mãe de Arthur, de 5 anos, do relacionamento com o produtor musical João Marcello Bôscoli.

Quem