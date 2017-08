De olho em Despacito, Britney Spears quer parceria

Britney Spears quer fazer sua própria versão de Despacito, segundo revela a revista inglesa Heat. A cantora adora o hit de Luis Fonsi e Daddy Yankee. Uma fonte da publicação alega que a estrela pop está atrás da compositora brasileira-panamenha, Erika Ender, com o objetivo de tentar trabalhar em alguma canção junto. Atualmente, graças ao sucesso de seu hit Despacito, Ender está bastante ocupada, mas Spears já está em sua lista.





Estrela norte-americana do Pop mundial, Britney Spears. Foto: Divulgação

Sorte no amor

Completamente apaixonada, Britney Spears se sente mais jovem e com mais energia ao lado do seu namorado de 23 anos Sam Asghari.Segundo HollywoodLife, a cantora disse a amigos e familiares que o treinador e modelo lhe faz sentir coisas que ela nunca sentiu antes."Ela sente que ela pode ser jovem novamente com Sam. Britney obviamente esteve no centro das atenções por muito tempo, e realmente não conseguiu experimentar muitas coisas normais na vida enquanto estava no olho do público. Agora com Sam ela faz coisas normais como assistir filmes... é uma sensação de diversão que ela não teve em algum tempo", continua a fonte.E outro ponto a favor de Sam é que os filhos de Spears, Sean, de 11 anos, e Jayden, de 10, adoram o rapaz.







Terra