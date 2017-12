De Jericoacoara a Noronha, famosos passam fim de ano em paraísos

Às vésperas do Ano-Novo, famosos têm movimentado as redes sociais com cliques em destinos paradisíacos.

Como Bruna Marquezine, muitos escolheram Fernando de Noronha (PE) para começar 2018. "Pela segunda vez, vou para [Fernando de] Noronha, com o Bruno [Gagliasso] e um monte de amigos. Sempre, sempre fico em contato com a natureza durante a virada", disse a atriz à reportagem.

Patricia Poeta, Deborah Secco e Hugo Gloss, Giovanna Lancelotti são outros nomes estrelados que também optaram por passar o fim de ano na ilha pernambucana.

Já Juliana Paes vai se despedir de 2017 em Jericocoara (CE), com a família. "Depois vamos para os Estados Unidos. Gosto de passar o ano novo perto do mar. Das vezes que passei longe, senti falta da energia dele durante o ano", afirmou a atriz, também em entrevista à reportagem.

Por sua vez, Sasha está em São Miguel do Gostoso (RN) com amigos, incluindo o ator Bruno Montaleone, apontado como novo namorado da filha de Xuxa.

