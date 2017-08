De férias, Isabella Santoni musa o visual e adere às tranças

Isabella Santoni aproveitou o clima de viagem em Bali, na Indonésia, para abandonar o cabelo curtinho para aderir às tranças. A atriz publicou várias fotos do novo visual em seu perfil no Instagram. Isabela está viajando com as amigas Rachel Apollonio, Juliana Marin, Giovanna Marin e Gabi Lopes.



Isabella Santoni (Foto: Reprodução/Instagram)



A atriz até respondeu alguns fãs que perguntaram como foi o processo de mudança do look. "Está sentindo dores de cabeça? Incomoda pra dormir? Quando coloquei sofri muito pra dormir. Não aguentei e tirei, era muita dor", comentou uma seguidora. Isabella respondeu que não estava sentindo dor. "Super de boa! Estou amando", escreveu a atriz.

Alguns seguidores não aprovaram o novo cabelo de Isabella. "Mais um exemplo de apropriação cultural", escreveu uma internauta. "Tranças são da cultura negra, brancos fazem aquela famosa apropriação cultural e fim de papo", criticou outra usuária



Quem