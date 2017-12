De calcinha e de topless, Paolla Oliveira diz que natureza é movimento

Eleita a mulher mais sexy do ano pela revista "Vip" e melhor atriz no "Melhores do Ano - Domingão do Faustão", a atriz Paolla Oliveira mostra que o tempo só faz bem a ela.

Afastada da televisão desde o final de "A Força do Querer", Paolla Oliveira aproveitou o dia ensolarado para curtir a natureza de forma um pouco mais livre: "É isso".

A atriz publicou nesta sexta-feira (15) uma foto apenas de calcinha em sua conta no Instagram com uma frase de Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo moralista e teólogo francês.

"A nossa natureza consiste em movimento; o repouso completo é a morte", escreveu Paolla Oliveira, citando o filósofo francês.

Coincidentemente, a publicação ocorre dias depois de a atriz se desentender com a ex-colega de elenco da novela de Glória Perez Juliana Paes.

Após a premiação no "Domingão do Faustão", Juliana Paes lamentou ter perdido o troféu de melhor atriz para Paolla, que respondeu: "Prêmio é legal sim, mas você tem toda razão, tudo é pouco diante do amor que temos uns pelos outros e da força que criamos juntos nesse trabalho tão especial".

A mensagem de Paolla Oliveira foi apagada dos comentários de Juliana Paes, porém, ninguém sabe se foi Oliveira ou Paes quem o deletou.

Sexy

Natural de São Paulo e formada em fisioterapia, Paolla Oliveira é casada com o diretor de TV Rogério Gomes, o Papinha, que é 21 anos mais velho.

Este ano não foi a primeira vez que a atriz foi eleita a mais sexy. Em 2013, quando conquistou o título inédito, Paolla era uma das mocinhas de "Amor à Vida", trama de Walcyr Carrasco.

Dois anos depois, em 2015, uma cena da minissérie "Felizes Para Sempre?" deixou o lado mocinha da atriz de canto e alvoroçou internautas. De costas, vestindo apenas calcinha e calçando saltos altos, a atriz caminhava em direção a uma varanda ?cortinas esvoaçantes deram um toque ainda mais sexy à cena.

Folhapress