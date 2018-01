Dançarina causa polêmica ao publicar foto de beijo com Demi Lovato

Uma dançarina da turnê da cantora Demi Lovato causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar no Instagram uma foto do instante no qual é beijado pela celebridade no palco do espetáculo de Réveillon estrelado pela artista. “Feliz ano novo, Demi Lovato! Primeiro beijo de 2018!”, escreveu a dançarina Jojo Gomez na legenda da imagem. Na foto, Lovato e Gomez aparecem se beijando intensamente.









Enquanto algumas pessoas comentaram na foto que sentiram inveja de Gomez e que gostariam de estar no lugar dela, outros a acusaram de estar se aproveitando da imagem de sua chefe para fazer barulho nas redes sociais. “Você é uma sortuda!”, exclamou alguém. “Isso é pra valer?!”, questionou outra pessoa. “Vocês são perfeitas juntas”, afirmou uma terceira.

Ao longo dos últimos meses Lovato já falou mais de uma vez que se considera bissexual e que tem interesse por pessoas, independentemente de seus gêneros. Recentemente ela disse estar em busca de “conexões humanas”.

Um fã presente no espetáculo de Lovato em Miami registrou o instante no qual a cantora dá o beijo na dançarina.

