O projeto Boca da Noite desta quarta-feira (04) apresenta o show da banda de reggae Cochá. Com uma identidade própria a banda vai levar seu repertório autoral para o Espaço Osório Junior/Club dos Diários, a partir das 19 horas. O show marca ainda a gravação do primeiro DVD do grupo.

Com mais de 10 anos levando reggae ao cenário musical piauiense, o Cochá se destacou por seu trabalho autoral, que vem com o ideal de evoluir, com letras que se destacam por tratar de causas sociais e ambientais, levando também mensagens de união, amor e paz.



Cochá se apresenta no Boca da Noite com show de gravação do seu primeiro DVD. Foto: Divulgação



Entre as diversas composições da banda, algumas canções ganham destaque como “Kaya na Mente”, música selecionada para integrar a coletânea de músicas de artistas piauienses e “Juntos Somos Mais”. Neste ano, a banda lançou a música “Vou te falar”, com participação especial do cantor Ojan.

O Boca da Noite desta quarta terá algo a mais especial para a banda Cochá, que gravará seu primeiro DVD durante o evento, onde apresentarão as principais canções que marcaram sua trajetória e também de novos trabalhos. Além disso, a gravação contará com a participação especial de Rodrigo Piccolo, vocalista da banda Mato Seco.

Da redação