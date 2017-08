Claudia Raia surpreende ao homenagear o ex Edson Celulari

Os fãs de Claudia Raia foram ao delírio com a homenagem que ela fez a Edson Celulari no Instagram. Na rede social, a atriz compartilhou uma foto do ex-marido com os filhos que tiveram juntos, Enzo e Sophia e comentou: 'Feliz dia dos Pais'. O post tem mais de 55 mil curtidas e cerca de 240 comentários.





Foto: Reprodução/Instagram

Separados desde 2010 após 17 anos de união, os atores mantém uma relação bastante amigável. "Que linda homenagem", escreveu um seguidor. "Pessoas inteligentes são assim mesmo. Se separam, se respeitam, se consideram e continuam sendo pais e mães com carinho e respeito", disse outro. O post feito no domingo (13), Dia dos Pais, segue recebendo curtidas e comentários.

Atualmente, Claudia está morando na cidade de São Paulo com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello, com quem contracena no espetáculo musical Cantando na Chuva, em cartaz no Teatro Santander. Já Celulari está concentrado no trabalho na TV. Ele interpreta o personagem Dantas na novela A Força do Querer.

Quem Acontece