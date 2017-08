Cissa Guimarães relembra o filho em sete anos de sua morte

Cissa Guimarães fez um post emocionado no Instagram em homenagem ao filho, Rafael Mascarenhas, morto há sete anos ao ser atropelado enquanto andava de skate no Rio de Janeiro.



"Tudo, literalmente tudo, mudou na minha vida, mais ou menos nesta hora, há 7 anos atrás. Choro. Choro sim. Choro bom, necessário. Algumas toxinas só se eliminam pelas lágrimas. Mas também há tantas emoções lindas e alegres que nos levam às lágrimas. Choro. Pelo meu País, por nós e pela imensa e eterna saudade do meu filho Rafael", disse.



Cissa Guimarães e Rafael (Foto: Reprodução)



"Mas hoje é aniversário dele, sete anos de uma iluminada nova vida, portanto é dia de celebrar. E de chorar de emoção boa. E de lembrar. Lembrar de tudo. Do Rafa, de tudo que somos e do que fazemos. E Sentir, até não caber mais no coração e virar água d'olho boa. E agradecer, sempre, por ter este Infinito e sagrado amor. Este, ninguém me tira. Parabéns Rafael, aonde quer que você esteja, é festa! Amor e luz meu amor, Rafael", continuou a apresentadora.



Cissa Guimarães presta homenagem para filho Rafael (Foto: Reprodução)



Em entrevista recente para QUEM, Cissa falou que nunca tentou ser um exemplo de superação. "Não sou exemplo de superação, nem pretendo ser. Nenhuma mãe supera isso. A gente aprende a viver com a dor. Eu sou uma pessoa aleijada. Se não tenho uma perna, ando de muletas. Meu coração vai sempre bater pela metade. Cem por cento feliz nunca serei. Em nome do Rafa, de tudo que ganhei com ele, eu sobrevivo. Quero viver para dignificar a vida dele. Seria injusto ter tido todo esse amor, ter dado à luz esse filho, ele ter cumprido essa missão, e eu querer me jogar pela janela."

Quem