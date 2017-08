Chris Pratt e Ana Faris anunciam separação e fãs lamentam

Chris Pratt, astro de Guardiões da Galáxia, e a mulher Anna Faris anunciaram a separação neste domingo (6) e publicaram comunicado oficial aos fãs. O casal se separa após oito anos de casamento. Pratt, de 38 anos, e Anna, de 40 anos, tem Jack, que vai fazer cinco anos em agosto. Os dois se conheceram nos bastidores de Uma Noite Mais que Louca e ficaram noivos um ano depois, se casando em 2009.





Post do ator em seu Facebook

Não demorou muito para que a notícia se espalhasse e chegasse ao Twitter, onde os fãs lamentaram e brincaram com a separação. Desde a hora que o ator publicou, até a manhã desta segunda, a notícia permaneceu nos trends topics do twitter (assuntos mais comentados do momento).



Post da tag com o nome dos atores onde os internautas comentam a separação

Da redação