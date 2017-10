Chitãozinho e Xororó se unem a sertanejas para exaltar mulheres

A ascensão do número de cantoras é a grande realidade atual da música brasileira. No sertanejo, por exemplo, os vozeirões femininos inspiraram o projeto Elas em Evidência, novo CD e DVD da dupla Chitãozinho & Xororó, que reunirá artistas da nova geração do gênero. A gravação está marcada para o dia 4 de outubro, no Rio de Janeiro.

Extrapolando o arco sertanejo, eles vão cantar com Kell Smith, Anavitória, Ana Clara, Alcione, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Simone & Simaria e Bruna Viola. Paula Fernandes é outro nome confirmado, mas não estará presente na filmagem.

Em show feito sob direção musical de Claudio Paladini, Chitãozinho & Xororó cantarão grandes sucessos com o elenco feminino e apresentarão algumas músicas inéditas.

— Convidamos esse grande time porque queremos homenagear as garotas que estão fazendo música sertaneja e popular agora. Elas fazem um trabalho bonito e bastante reconhecido, que gera uma carreira bacana. Aí sentimos vontade de convidá-las para cantarem juntas.

O artista ainda confessou que está feliz ao ver o cenário musical crescer com a presença de mulheres.

— Ficamos um bom tempo sem ter essas representantes. Sentimos uma admiração enorme por todas. Tínhamos esse desejo de ver a música brasileira evoluir. Em outros países, temos várias representantes e, aqui, parecia que só tinha homem. Com mulher fica mais bonito.

Com diversas opções, Chitãozinho admitiu que foi difícil escolher quem faria parte do projeto.

— Com tantas artistas incríveis no nosso cenário musical foi complicado fazer uma lista que coubesse todas. A ideia era navegar, claro, na nossa raiz sertaneja, mas incluir nomes de outros estilos musicais como o pop e o pagode. A música não tem fronteiras na hora de emocionar e tocar as pessoas. Essa é a nossa missão.

Ele ainda afirmou que o convite é uma forma de inovar a carreira.

— Como somos tradicionais, sempre buscamos reinventar nossa carreira em projetos conjuntos com a nova geração da música brasileira.

O show se baseia em Evidências, turnê atual da dupla. O repertório conta com canções inéditas, mas não deixa de lado os grandes sucessos que marcam os 40 anos de carreira de Chitãozinho & Xororó, como Nuvem de Lágrimas, Sinônimos, A Majestade o Sabiá, Fio de Cabelo, Evidências, entre outras.

