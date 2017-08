Carnaval 2018: Lexa será rainha da bateria da Unidos de Bangu

Depois de estrear como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval neste ano, Lexa se prepara para desfilar no almejado posto de rainha de bateria. A cantora sairá à frente dos ritmistas da Unidos de Bangu, escola de samba do grupo de acesso do Rio de Janeiro.

A agremiação confirma Lexa no posto e prepara a coroação para o dia 27 de agosto. "Prometo levar toda garra, amor e respeito pela escola à frente da bateria", disse a cantora. Com planejamento adiantado, ela já definiu que o estilista Cid Carvalho será o responsável pela fantasia que usará na Marquês de Sapucaí.



Lexa desfilou como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2017 (Foto: Sérgio Gallo/Editora Globo)



No Carnaval 2017, Lexa desfilou como musa da Vila Isabel e anunciou sua saída da agremiação há menos de dois meses. Antes de acertar com a Unidos de Bangu, a cantora teria sido sondada pelas escolas Estácio de Sá e Alegria da Zona Sul.

Quando foi afastada da Vila Isabel, a cantora negou brigas. "Não houve um motivo específico para minha saída. Já fui convidada por duas escolas de samba. Apesar de ser cantora e desfilar no Carnaval não ser uma prioridade, amo o samba e todas as agremiações”, afirmou ela, após o desligamento.

