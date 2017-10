Cantora é expulsa do palco ao ser confundida com fã de Fifth Harmony

A cantora norte-americana Becky G., de 20 anos, que acompanhou a PSA Tour, turnê da girl band Fifth Harmony pela Argentina. Durante a performance de All In My Head (Flex), Becky, uma das atrações da abertura do show, estava ao lado do palco assistindo à apresentação.



O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Youtube



A americana foi entregar uma bandeira da Argentina à cantora Dinah Jane, uma das integrantes do grupo, para que ela se cobrisse, já que seu figurino havia rasgado. Um segurança, achando que Becky fosse uma fã, a pegou pelo braço e a retirou à força do palco.

Outra cantora do Fifith Harmony, Ally Brooke, percebeu a confusão e chamou Becky para se juntar ao quarteto na apresentação. No Twitter, Becky G respondeu uma fã, que presenciou o que aconteceu e queria saber se ela estava bem. "Meu braço ainda tá doendo, mas eles estão fazendo o trabalho deles", respondeeu Becky.

