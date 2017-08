Bündchen faz homenagem a Tom Brady: 'Coração Sensível'

Nesta quinta-feira (3), Tom Brady celebra a chegada dos 40 anos e o jogador de futebol já ganhou uma declaração de amor linda da esposa e über model Gisele Bündchen.

"Há mais de 10 anos me apaixonei por você, pelo seu coração lindo e sensível. Amo a doçura da sua essência. Hoje você está começando uma nova fase e eu lhe desejo muitas felicidades e realizações em todos os aspectos da sua vida. Feliz aniversário, meu amor! Fazendo 40 parecer 20!!! You go!!! Te amo", escreveu ela.

Tom Brady e Gisele Bündchen (Foto: Reprodução/Instagram)

Os seguidores da modelo adoraram a homenagem e também enviaram mensagens positivas para o quarterback do New England Patriots. "Tão feliz por ele! Vocês são incríveis juntos!", escreveu um internauta. "Parabéns para o seu amor. Felicidades. E que Deus abençoe cada vez mais esta união de muito amor", desejou outra. "Espero estar bem velinha e ainda ver esse casal bem juntinhos, comemorando mais e mais aniversários rodeados de amor e saúde!", escreveu uma fã.

Em fevereiro deste ano a modelo brasileiro e Brady celebraram oito anos de casamento. O jogador, que já tinha Jack, de um relacionamento anterior, tem Benjamin e Vivian com Gisele.

