Bruna Marquezine e Sasha curtem show de Madonna e Lenny Kravitz em festa.

Depois de aproveitarem o dia ensolarado de Saint-Tropez e tomarem um banho de piscina, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel investirem em seu melhor look para prestigiar um evento beneficente do ator Leonardo Dicaprio, promovido no sul da Franca, na noite desta quarta-feira (26). Por lá, as amigas se encontraram com outros famosos como Ivete Sangalo e publicaram diversos vídeos em seus perfis do Instagram, nos quais mostram elas se divertindo durante show de Madonna e Lenny Kravitz.





Look usado por Sacha na noite de ontem(27). Foto: Instagram

Morando há alguns meses em Nova York, Sacha mostrou que manda bem no inglês e se empolgou com alguns dos sucessos do astro como "Fly Away" e "It Ain't Over Til It's Over". "Música gostosa", elogiou a estudante de moda, que vai ganhar uma empresa da mãe para alavancar sua carreira no ramo. Enquanto a ex-namorada de Neymar apostou em um longo branco com superfenda lateral da grife Rosa Chá, a filha de Xuxa optou pela transparência, brilho e decote - tendência queridinha das famosas - em um look Le Lis Blanc.





Look completo usado pela Atriz Bruna Marquezine no evento. Foto: Instagram

Sentados na mesma mesa que elas, também estavam outras artistas como Sabrina Sato e o namorado, Duda Nagle, Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, o DJ Alok e a blogueira Thassia Naves. O evento do vencedor do Oscar 2016 como Melhor Ator por "O Regresso", homenageia o príncipe Alberto de Mônaco por seu trabalho pela conservação da natureza e tem leilão, com itens históricos de celebridades, peças de arte contemporânea e viagens para locais exóticos. Todo o dinheiro arrecado será usado em prol da natureza.





Duda Nagle, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Daniel Cady. Foto: Instagram

Terra