Bruna Marquezine curte postagem de Nick Jonas sobre o amor

Bruna Marquezine curtiu um post publicado por Nick Jonas em que o cantor faz uma análise do amor. "Quando espaço é apenas uma palavra inventada por alguém que tem medo de tê-lo também", escreveu ele na legenda de uma imagem de uma conversa em um chat em que uma pessoa fala "Eu te amo" e a outra responde que precisa de espaço, recebendo a frase "Eu te amo" novamente, mas com as palavras escritas entre maiores espaços.



Recentemente, durante a viagem de Bruna para Paris, o cantor curtiu dois posts dela. Os seguidores logo "shipparam" o casal. "Nick Jonas de olho em tu", escreveu um. "Olha só, Nick Jonas curtiu, pega ele gata! Poderos!", outro internauta comentou. "Eu não acredito que Nick Jonas curtiu as fotos dela no Instagram. Meu deus! Essa garota tem o mundo inteiro aos pés dela. É isso?", disse uma seguidora.



O cantor curtiu duas fotos de Bruna, em uma ela aparece em frente a um espelho e em outra posa com a Torre Eiffel ao fundo. Nick ficou famoso com a banda Jonas Brothers, ao lado dos irmãos Joe Jonas e Kevin Jonas.

Vale lembrar que os dois estão solteirinhos... Como Bruna e Neymar, Nick Jonas também terminou o relacionamento com a atriz Lily Collins.

Quem