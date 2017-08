Bilhete de filho de Chester escrito há um mês antes da morte emociona

Um recado de Taylor, um dos filhos de Chester Bennington, emocionou os fãs do artista. O vocalista do Linkin Park morreu nesta quinta-feira (20) e, pouco mais de um mês antes, recebeu um carinhoso bilhete do filho dizendo para ele amar a vida.

No início de junho, Talinda Ann Bentley, mulher de Chester, compartilhou a atitude carinhosa em seu Twitter. “Pai, aproveite o seu ensaio ou o que quer que você vá fazer hoje. Ame a vida, porque ela é um 'Castelo de Vidro'", escreveu o Taylor, de 11 anos, fazendo referência a uma das músicas do Linkin Park. Além de Taylor, Chester tinha mais 5 filhos: Jaime, Isaiah, Draven, Lily e Lila.

Talinda elogiou a atitude. "Nosso Taylor é o melhor", escreveu ela no Twitter.

Chester morreu nesta quinta-feira (20) e o site TMZ afirma que o cantor se enforcou em sua residência, perto de Los Angeles, na Califórnia (EUA). O corpo foi encontrado pouco antes das 9h locais, de acordo com a publicação. Chester era casado e tinha seis filhos.





Foto: Reprodução/Twitter



G1