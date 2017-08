Biel mostra novo look com cabelo loiro e divide fãs nas redes sociais

Biel postou uma foto em sua conta no Instagram mostrando o seu novo visual. O cantor, que atualmente mora nos EUA, aparece na imagem com os cabelos louríssimos tomando café num restaurante em Los Angeles. Logo os seguidores se dividiram em relação ao novo look. Houve elogios de "Gato", "Lindo" e "Diferente", enquanto outros fãs torceram o nariz. "Que coisa feia", opinou uma seguidora.

Há quase cinco meses nos EUA, Biel tem de retornar ao Brasil em 45 dias sob o risco de ficar ilegal no país. Isso porque o cantor entrou na terra do Tio Sam com o visto de turista, o que lhe permite permanecer até no máximo 6 meses.

Ao jovem restam apenas duas opções caso não queira voltar: casar com a namorada naturalizada, Duda Castro, ou solicitar à imigração americana a mudança do status de turista para estudante, provando estar matriculado numa faculdade ou curso de inglês por lá.

Extra