Quem pensou que Justin Bieber se meteria em mais alguma confusão depois que pausou a carreira para descansar, se enganou bonito! Afinal, o astro pode até ter atropelado um fotógrafo enquanto saía da igreja, mas a atitude do gato de sair do carro depois do acidente e prestar socorro chamou a atenção de todo mundo, inclusive do próprio paparazzi machucado! Vem ver o que ele falou!

O profissional Maurice Lamont ainda está internado, mas fez questão de deixar uma mensagem em suas redes sociais. "Estou por aqui, pessoal. Uma hora antes do meu aniversário, fui atropelado pelo Justin Bieber. Grande coisa, né?", brincou. "Apesar disso, ele é um bom garoto. Mas acho que o carro era grande demais pra ele. Era impossível para ele ver o que estava acontecendo na rua", explica o fotógrafo.

Depois, Maurice elogia a postura de Justin: "Ele saiu do carro, teve compaixão, é um bom garoto. Acidentes acontecem e espero que fique tudo bem por aqui", finaliza.

Msn