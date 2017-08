Beyoncé quer comprar time de basquete nos Estados Unidos

Ela acabou de ter filhos gêmeos, já está planejando uma nova turnê e agora também quer entrar no mundo do basquete. De acordo com a Bloomberg, Beyoncé demonstrou interesse em comprar uma parte do time do coração, Houston Rockets.

O dono do time, Les Alexander, falou em julho que deseja vender o grupo por causa da valorização do esporte. Ele comprou o time por 85 milhões de dólares em 1993 e, se vender a franquia, poderia faturar agora mais de 2 bilhões de dólares.



Jay Z, Blue Ivy Carter e Beyoncé (Foto: Getty Images)



Beyoncé não é a única celebridade que quer entrar no mundo dos investimentos no basquete. Justin Timberlake, que é de Memphis, no Tennessee, é dono de parte do time de basquete Grizzlies. As irmãs tenistas, Venus e Serena Williams, assim como Jennifer Lopez, são investidores no time de futebol americano Miami Dolphins.

Por ser uma das maiores celebridades do mundo, Beyoncé, que já se apresentou usando uma jaqueta dos Rockets, iria ajudar, e muito, na divulgação nacional e internacional do time. Será que ela vai fazer negócio?

Beyoncé tem raízes em Houston, mas atualmente vive em Los Angeles. Com o nascimento de Sir e Rumi, o casal pretende se mudar para uma mansão em Bel-Air ainda este ano.

