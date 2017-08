Barriga de aluguel de Kardashian já estaria grávida de 3 meses

Pais de North, de 4 anos, e Saint, de 19 meses, Kim Kardashian e Kanye West estariam com o terceiro filho a caminho. Segundo a revista americana Us Weekly, o casal recorreu a uma barriga de aluguel para a nova gestação, e optado por uma jovem na casa dos 20 anos, que mora na cidade de San Diego, na Califórnia. Kim, de 36, e Kanye, de 40, que já disseram várias vezes querer aumentar a família, teriam encontrado a moça via uma agência especializada, escolhendo-a porque ela já foi mãe de aluguel em outra ocasião.



Kim Kardashian e Kanye West (Foto: Getty Images)



De acordo com a revista, o casal de estrelas fez um contrato pagando 45 mil dólares à mulher por dez meses, divididos em 4.500 dólares mensais. Caso a inseminação artificial gerasse gêmeos, a mãe de aluguel receberia mais 5 mil dólares por criança, fora cerca de 68 mil dólares depositados na agência.

O contrato entre Kim, Kayne, a agência e a mãe de aluguel estipula ainda que a jovem não pode beberm, fumar ou usar drogas durante a gravidez e nem tomar banhos muito quente, fazer sauna ou comer peixe cru, atividades proibidas às gestantes.

Quem