Atual de Anitta responde a processo por agressão à ex

Há cerca de dois meses se relacionando com Anitta, Thiago Magalhães responde a um processo por agressão contra a ex-namorada, a blogueira Marina Pumar. A moça prestou queixa contra o empresário após ele ter invadido sua casa, em fevereiro deste ano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na 14ª DP (Leblon), Thiago arrombou a porta da cozinha da casa de Marina na noite de 5 de fevereiro pedindo que os dois retomassem o namoro.

Ela contou em depoimento que acordou com ele em seu quarto e, assustada, apelou para que saísse, o que só aconteceu quando a irmã do rapaz, de 25 anos, conseguiu tirá-lo do apartamento. Marina relatou ainda que Thiago já havia entrado no prédio anteriormente sem sua autorização.

Na ocasião, foi concedida a ela uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Thiago não poderia fazer contato e teria que ficar longe da ex num raio de 300 metros por 90 dias. Em maio, quando começou a se envolver com Anitta, Thiago se livrou da medida protetiva, que foi julgada improcedente e não foi renovada.



Marina Pumar e Thiago Magalhães: ela o acusa de agressão Foto: reprodução/instagram



Marina confirma processo

O processo movido pelo Ministério Público tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Thiago tem três advogados de defesa. Procurada pelo EXTRA, Marina confirmou o processo, mas não quis entrar em detalhes: “Por segurança e privacidade, realmente prefiro não me pronunciar”.

