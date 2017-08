Atriz da Globo considerada 'sósia' de Catherine Zeta-Jones

Um rosto novo, um frescor para a trama das 18 horas. Assim explicou Jayme Monjardim ao justificar o fato de ter escolhido Vitória Strada, atriz pouco conhecida pelo público, para protagonizar a novela 'Tempo de Amar', papel este que chegou a ser sondado para Bruna Marquezine e Giovanna Lancelloti. Mas, se você olhar bem, vai ver que o rosto da gaúcha de 20 anos que não teme exposição com a fama é familiar. É que desde muito novinha, Vitória é chamada de sósia da atriz Catherine Zeta-Jones.

" Me dizem que eu pareço com ela desde que eu era mais novinha. Eu nunca tinha reparado, mas depois que me disseram, passei a achar também. Em Porto Alegre brincavam perguntando se eu era filha dela. Fico feliz, acho a Catherine linda e muito talentosa. Então, acho ótimo parecer com ela. Sou uma grande fã", conta.



As atrizes, Vitória e Catherine. Foto: Reprodução

Profissionalmente falando, Vitória tem sua trajetória comparada a de Camila Queiroz, artista que recentemente voltou às passarelas e relembrou os tempos de top model. Ela também trabalhou como modelo desde os 12 anos e agora envereda pelo mundo das telenovelas."Comparam a minha trajetória com a da Camila Queiroz que também era modelo. Admiro a Camila e torço para que a minha história seja semelhante a dela".



Morando sozinha no Rio a intérprete da mocinha cuja filha será retirada de seus braços e entregue à adoção diz que não tem frescuras. "Faço a minha comida e dou faxina na casa sim. Não é a primeira vez que moro sozinha. Aos 15 anos, por conta do trabalho de modelo, eu morei um tempinho na Itália e na Alemanha. Voltei logo porque não queria perder o ano no colégio".



Terra