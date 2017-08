Astro de Gossip Girl causa tumulto em evento no Rio

Ed Westwick, astro da saudosa série Gossip Girl (que no Brasil ganhou o título A Garota do Blog) e a namorada, Jessica Michél Serfaty, roubaram a cena ao chegar a um evento de uma famosa marca de roupas, no Rio de Janeiro. Westwick ainda posou coladinho às brasileiras Camila Queiroz e Carol Nakamura.

Na noite de terça (18), o casal brilhou no coquetel fashion, que reuniu diversos fãs no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Ed, que viveu Chuck Bass na trama teen, que foi ao ar de 2007 a 2012, ainda posou para selfies com os admiradores.



Ed Westwick tirou foto e deu autógrafos para algumas fãs (Foto: Anderson Borde/AgNews)





Quem Acontece