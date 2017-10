'As pessoas acham que você sempre deve satisfação', diz Sasha sobre a fama

Sasha Meneghel, 19, abdicou da carreira no Brasil para morar em Nova York. A estudante de moda preferiu não seguir os passos da mãe, Xuxa, que incentivou sua carreira de atriz.

A jovem Sasha Meneghel diz estar mais adaptada ao assédio dos fãs e da imprensa (Foto: Divulgação)

Mais nova, Sasha se sentia incomodada com os holofotes. "Quando criança, eu não sabia lidar com a exposição e lutava contra. As pessoas acham que você sempre deve satisfação", disse em entrevista à revista "Estilo", da qual será a capa de outubro.

Agora, a jovem diz se sentir mais confortável com a fama. A vida no estrangeiro a ajudou: "Em Nova York, estou longe de tudo isso e acabei encontrando um jeito de lidar com as expectativas", disse.

As mudanças começaram em 2016, quando Sasha decidiu estudar moda na maior metrópole americana. "Me sinto mais eu mesma. Nem sei explicar. Acho que é a energia da cidade. Lá, todo mundo pode ser livre. Não tem julgamento. Tem respeito. Isso é maravilhoso", diz.

"Você anda pelas ruas e cada um está na sua, passando sua mensagem. Ninguém está preocupado se a blusa do outro é transparente, se o cabelo é azul", diz ela sobre a vida em Nova York", completa.

Mãe e amiga

Sasha encontra com a mãe uma vez por mês. E, no tempo em que estão juntas, procuram aproveitar a companhia uma da outra. Sobre a relação, a jovem comenta: "Nunca a vi como a Xuxa ou a Rainha dos Baixinhos. Ela é a minha amiga e minha conselheira".

Mesmo com a distância, a relação de mãe e filha supera qualquer obstáculo -inclusive eventuais desentendimentos. "Brigamos, discutimos, mas sei que sempre estará a meu lado mesmo em momentos de erro. Para mim, ela é um anjo de verdade."

Sobre seu desenvolvimento pessoal Sasha adiciona: "Meu maior medo é decepcionar minha mãe".

Folhapress