'Aqui é luxo', diz ex-BBB ao comparar 'A Fazenda' com reality global

A escassez de comida no reality "A Fazenda" está preocupando os jogadores. Desde o último domingo (1º), os peões perceberam que a comida não é tão abundante na casa.

O assunto voltou a tona nesta quarta (4) quando os participantes conversavam. O ex-bbb Matheus Lisboa disse que, apesar da pouca comida, a situação na casa é muito melhor que no "Big Brother Brasil".

Matheus Lisboa hoje é Youtuber e tem 27 anos (Foto: Divulgação / Rede Record)



"Lá, acabou. Acabou. Eu dava mais raça na prova da comida do que na prova do líder", explicou o peão. No outro reality, um grupo era destinado a xepa e comia muito pouco. A falta de comida, segundo Matheus, era um grande problema.

"A alimentação desestabiliza muito. Mas isso nem se compara, aqui é luxo, nossa. Tem até frutas", adicionou, comparando as realidades dos programas.

Fábio Arruda, que está na roça essa semana, participou da primeira edição de "A Fazenda". Levando em conta sua experiência, a situação não está tão ruim assim. "Aqui a gente não pode reclamar, é muita fartura", disse.

Na roça

Fábio Arruda, Marcelo Ié Ié e Nahim foram indicados para a terceira roça da nona temporada de "A Fazenda". A votaç ão aconteceu nesta segunda (2).

Nessa semana a votação aconteceu um dia antes do previsto, devido à final do programa "Dancing Brasil" na última terça. Assim, o programa segue uma nova grade: votação para a roça às segundas e prova do fazendeiro às terças.

A eliminação se mantém às quintas e a prova da chave às sextas. Até agora, Nicole Bahls e Adriana Bombom foram eliminadas da competição.

Folhapress